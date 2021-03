Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Nach monatelangem Corona-Lockdown in Deutschland deuten sich weitere Öffnungsschritte an – allerdings abhängig vom regionalen Infektionsgeschehen und mit einer „Notbremse“. Das geht aus einem vorläufigen Beschlussentwurf für die Bund-Länder-Runde am heutigen Mittwoch hervor, der dem Vernehmen nach noch nicht mit allen Ländern abgestimmt ist.

Verknüpft werden zahlreiche Öffnungen darin auch mit massenhaften Schnelltests. Grundsätzlich soll der Lockdown auch wegen der Gefahr durch die neuen Virusvarianten bis 28. März verlängert werden.

Zuletzt hatten viele Branchen und etwa Sportvereine und Verbände ein Ende des Stillstands angemahnt. Auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte gesagt, er halte Lockerungen mit entsprechenden Konzepten schon im März für vertretbar. Einer der größten Konfliktpunkte dürfte sein, welche Inzidenzwerte man für welche Öffnungsschritte voraussetzt.

In Hessen haben 14 Abgeordnete der AfD-Fraktion ein Normenkontrollantrag gegen die Corona-Kontakt-Betriebsbeschränkungsverordnung – also gegen den Lockdown des Landes – eingereicht.

Im Kreis Bergstraße sind nach Angaben der Pressestelle des Landkreises am Dienstag 40 neue Coronavirus-Infektionen bekannt geworden. Die neuen Fälle stammen unter anderem aus Bensheim (6), Heppenheim (4), Lorsch (1) und Zwingenberg (1). Die Zahl der Todesfälle hat sich um eine 78-jährige Person aus Lampertheim auf nunmehr 278 erhöht. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit Beginn der Pandemie 7441 Infektionsfälle registriert worden, davon sind zwischenzeitlich 6689 wieder genesen.

In den Bergsträßer Krankenhäusern werden zurzeit 33 Patienten mit einer festgestellten Infektion behandelt, bei sieben liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor. Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 225 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 82,99 Infektionen pro 100 000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Die Zahl der Infektionen mit Virusmutationen hat sich um 21 auf 225 erhöht. Der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge (www.intensivregister.de) waren am Dienstag im Kreis Bergstraße von 45 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 32 Betten belegt – davon sechs mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; vier von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

289 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 188 912. In Hessen werden mit dem Erreger 5843 Todesfälle in Verbindung gebracht, das sind 18 mehr als am Vortag. dpa/red