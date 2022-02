Lilien erleben gegen HSV ein Debakel

Darmstadt. Robert Glatzel und der Hamburger SV haben im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga den Tabellenführer SV Darmstadt 98 düpiert. Die Lilien unterlagen am Sonntag im Spitzenspiel nach völlig verschlafenem Start mit 0:5 (0:3). Dem 28 Jahre alten Angreifer Glatzel gelang dabei vor 1000 Zuschauern ein Blitz-Hattrick – er traf in der 5., 10. und 13. Minute und setzte in der 89. Minute auch den Schlusspunkt. Trotz der herben Pleite bleibt Darmstadt Tabellenerster, da Verfolger FC St. Pauli am Samstag nur 2:2 gegen den SC Paderborn spielte. lhe

