Le Pen hat Paris im Blick

Perpignan. Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen ist beim Treffen ihrer Partei als Vorsitzende bestätigt worden. Die 52-Jährige erhielt 98,35 Prozent der Stimmen, wie der Europaparlamentarier Jérôme Rivière am Sonntag mitteilte. Gegenkandidaten gab es nicht. Le Pen führt bereits seit gut zehn Jahren die Partei Rassemblement National, die früher Front National hieß. Le Pen hält an ihrem Öffnungskurs fest: „Wir kehren nicht zur Front National zurück“. Le Pen steht für einen Kurs der Entradikalisierung, um mehr Wähler zu erreichen. Laut Medien will sie ab Herbst den Vorsitz vorübergehend ruhen lassen, um sich auf die Präsidentenwahl zu konzentrieren, die im Frühjahr geplant ist. 2017 hatte sie in der Entscheidung um das höchste Staatsamt gegen Emmanuel Macron verloren. dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1