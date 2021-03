Bergstraße. Die Frage, wer bei der SPD die Nachfolge von Christine Lambrecht als Kandidat bei der Bundestagswahl antritt, wird am 19. März beantwortet. Das kündigte Unterbezirksvorsitzender Marius Schmidt bei der Wahlkreiskonferenz an, die am Samstag online stattfand und an die sich eine Briefwahl anschließt, deren Ergebnis in knapp zwei Wochen feststehen soll.

Drei Bewerber gibt es für die Bundestagskandidatur der Sozialdemokraten: Sven Wingerter, Zafar Khan und Josefine Koebe. Alle drei präsentierten eine neue Generation der Sozialdemokratie, sagte Schmidt im Rahmen der Vorstellungsrunde am Samstag, bei der jeder aus dem Trio die Gelegenheit hatte, sich und seine Ziele vorzustellen.

Christine Lambrecht plädierte dabei für Josefine Koebe, mit der die SPD die größten Chancen habe, das Direktmandat für Berlin zu gewinnen.

Die Wahlkreiskonferenz konnte erst im dritten Anlauf stattfinden. Der erste Versuch musste wegen eines Formfehlers bei der Delegiertenwahl abgebrochen werden, der zweite war als Präsenzveranstaltung geplant und musste Ende Januar pandemiebedingt kurzfristig abgesagt werden. seg