Länderspiel in Bensheim

Bensheim. Internationales Flair wird am 26. April (Mittwoch) in der Bensheimer Weststadthalle herrschen. Der TV Bensheim ist Ausrichter eines symbolträchtigen Badminton-Länderspiels, in dem sich ab 18.45 Uhr Deutschland und die Ukraine gegenüberstehen. Für die Zuschauer ist es eine gute Gelegenheit, die atemberaubenden Ballwechsel einer der schnellsten Ballsportarten der Welt einmal live zu verfolgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Ukraine hat für dieses Match bereits seine derzeitigen Spitzen-Akteure nominiert: Danylo Bosniuk bei den Herren und die 20-jährigen Polina Buhrowa, eines der größten europäischen Talente, bei den Damen.

Bereits vor vier Jahren richtete der TV Bensheim ein Badminton-Länderspiel in der Weststadthalle aus, damals unterlag Deutschland vor 800 Zuschauern mit 2:3 gegen Estland. Diesmal strebt der TVB mehr als 1000 Besucher an. Karten im Vorverkauf gibt es unter anderem im BA-Medienhaus am Ritterplatz in Bensheim kr