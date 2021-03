Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Trotz der deutlichen Kritik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Corona-Krisenmanagement mehrerer Bundesländer sehen diese keinen Grund für Planänderungen. „Jeder will, dass die Infektionszahlen runtergehen, und jeder hat für sein Land entsprechende Maßnahmen gemacht“, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Montag in Berlin. Der CDU-Chef räumte allerdings ein, diese Maßnahmen seien „sehr unterschiedlich“. Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) kündigte an, an seinem Modellprojekt für Lockerungen durch massenhaftes Testen festzuhalten.

AdUnit urban-intext1

Auch der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD), wies Merkels Kritik zurück. Angela Merkel hatte am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“ starken Druck auf die Länder ausgeübt, um diese zur Umsetzung der Notbremse und schärferer Maßnahmen gegen die dritte Infektionswelle zu bewegen. Modellprojekten mit Öffnungen erteilte sie eine klare Absage – und deutete an, notfalls könne der Bund tätig werden, wenn die Länder nicht handelten. Eine Möglichkeit sind laut Merkel präzisere Vorgaben im Infektionsschutzgesetz. Diese müssten allerdings Bundestag und Bundesrat beschließen.

Im Kreis Bergstraße wurden gestern zehn neue Corona-Infektionsfälle gemeldet, unter anderem in Heppenheim (2) und Lorsch (1). Eine 71-jährige Person aus Bensheim ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. In den vergangenen sieben Tagen wurden nach Auskunft des Landratsamtes 344 Neuinfektionen im Kreisgebiet bekannt. Die Inzidenz liegt damit bei 126,88.

Eine Erstimpfung haben im Impfzentrum des Kreises bis zum 28. März 28 139 Personen erhalten, eine Zweitimpfung 10 103. Gute Chancen, die dritte Corona-Welle durch Impfungen zu brechen, sieht Dominik von Stillfried, Vorstandsvorsitzender des Zentralinstituts Zi, einer Forschungseinrichtung der deutschen Kassenärzte. „Wir rechnen mit unserer Impfmodellierung damit, dass bis Mitte, Ende Mai 50 Prozent der erwachsenen Bevölkerung mindestens eine Erstimpfung bekommen haben könnten, und das würde tatsächlich die Dynamik brechen“, sagte von Stillfried dieser Redaktion. Wichtig sei, jetzt möglichst schnell die über Sechzigjährigen zu impfen, „da ab dieser Altersgruppe die Fallsterblichkeit einen Sprung nach oben macht“. Das Zi rechnet damit, dass bis Mitte April rund 6,5 Millionen Impfdosen für die Arztpraxen zur Verfügung stehen.

AdUnit urban-intext2

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 40 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 30 Betten belegt – davon sieben mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; vier von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Hessenweit sind am Montag 705 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet worden. Damit stieg die Zahl der bislang infizierten Menschen auf 215 258. Die Inzidenz lag bei 138,7. Die Zahl der Todesopfer kletterte um fünf auf 6283 Menschen.

AdUnit urban-intext3

In Darmstadt hat die Polizei einen insgesamt positiven Verlauf des Einsatzes vom Wochenende bilanziert. Am Sonntagnachmittag hatten auf dem Parkplatz des Stadions eine Versammlung der „Querdenker“ sowie in der Nähe und in der Innenstadt insgesamt vier Gegenveranstaltungen stattgefunden. Durch konsequente Trennung der Versammlungen und Gruppen seien alle Veranstaltungen aus polizeilicher Sicht ohne nennenswerte Vorkommnisse verlaufen. Es kam bei mehreren Einzelpersonen zu Verstößen gegen Auflagen, die zur Überprüfung der Personalien bis hin zum Ausschluss von der Versammlung führten.

AdUnit urban-intext4

Das Land Hessen hat am Montag damit begonnen, Lehrer mit Laptops und Tablets auszustatten. Die ersten 1000 Geräte gingen nach Darmstadt. red/jei/dpa