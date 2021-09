Kunzelmann geschlossen

Bensheim. Die Bensheimer Traditionsmetzgerei Kunzelmann hat den Betrieb eingestellt. Seit 90 Jahren war der Familienbetrieb ein fester Bestandteil der Innenstadt, zudem bei vielen Großveranstaltungen wie Winzer- und Bürgerfest mit einem Stand präsent.

Anfang dieser Woche dann das überraschende Aus. Mit einem Aushang im Schaufenster wurden die Kunden darüber informiert, dass es nicht mehr weitergeht. „Die Jahre 2020 und 2021 waren Jahre, in denen viele schwerwiegende Entscheidungen zu treffen waren, die uns allen viel abverlangt haben“, heißt es. Letztlich habe man die „schwierige Situation“ nicht durchstehen können. Was am Ende zur Schließung geführt hat, bleibt unklar. Die Inhaberin wollte auf Nachfrage der Redaktion zum jetzigen Zeitpunkt keine Stellung nehmen. dr