Krieg trifft die Unternehmen

Südhessen. Die russische Invasion in die Ukraine hat Auswirkungen auf die südhessische Wirtschaft. Etwa zehn Prozent der rund 65 000 Mitgliedsunternehmen im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein-Main-Neckar verfügen über direkte wirtschaftliche Kontakte in die Kriegsregionen Russland und Ukraine. Das sagte IHK-Geschäftsführer Robert Lippmann beim Frühlingsgespräch der Wirtschaftsförderung Bergstraße. Rund 85 Prozent haben demnach in einer Befragung erklärt, sie seien durch den Konflikt betriebswirtschaftlich betroffen. Sei es durch Rohstoffmangel, durch gerissene Lieferketten oder explodierende Energiepreise. red

