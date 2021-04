Berlin/Bergstraße/Wiesbaden. Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet will eine bundesweit einheitliche Regelung erreichen, wie es für die Schulen in der Corona-Pandemie nach den Osterferien weitergeht. Diese sollten die Länder selbst treffen und nicht der Bund. „Ich wünsche mir, dass alles, was wir in den kommenden Wochen tun, möglichst bundeseinheitlich erfolgt. Das ist auch in Schulfragen möglich“, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident in Berlin.

Ob die Schulen nach den Osterferien wieder öffnen werden, ist Laschet zufolge noch nicht entschieden. In jedem Fall müsse gewährleistet sein, dass in jeder Schule zweimal pro Woche getestet werden könne und sich Schüler dem Test nicht entziehen.

Der Städte- und Gemeindebund forderte ein Unterrichtsverbot für Schüler, die keinen Corona-Test machen wollen. „Wer sich nicht testen lassen möchte, sollte nach den Osterferien nicht am Schulunterricht in Präsenz teilnehmen dürfen“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Unterdessen sind im Kreis Bergstraße sind nach Angaben der Pressestelle des Landkreises am Karfreitag 56 neue Coronavirus-Infektionen bekannt geworden, am Gründonnerstag waren es 58. Die insgesamt 114 neuen Fälle der beiden Tage stammen unter anderem aus Bensheim (7), Heppenheim (11), Lautertal (1), Lorsch (6) und Zwingenberg (1). Die Zahl der Todesfälle hat sich binnen 48 Stunden nicht erhöht und beträgt 292. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit Beginn der Pandemie 8699 Infektionsfälle registriert worden. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden zurzeit 26 Patienten mit einer festgestellten Infektion behandelt, bei sieben liegt ein Verdacht vor.

Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, gab es 326 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was – Stand Karfreitag – einer Quote von 120,24 Infektionen pro 100 000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht (Gründonnerstag: 125,77). Die Zahl der Infektionen mit Virusmutationen hat sich auf 1085 erhöht.

Stand Gründonnerstag sind im Impfzentrum des Kreises Bergstraße bislang 29 027 Erst- und 11 632 Zweit-Impfungen erfolgt. Der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge (www.intensivregister.de) waren am Karfreitag im Kreis Bergstraße von 40 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 34 Betten belegt – davon acht mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; vier von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Binnen 24 Stunden sind in Hessen fast 2000 neue Corona-Infektionen registriert worden. Das Robert Koch-Institut meldete am Freitag 1995 neue Fälle. Insgesamt wurden in Hessen seit Beginn der Pandemie 221 480 Infektionen nachgewiesen. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona starben, erhöhte sich um 13 Todesfälle auf 6351. Die Hessen Inzidenz, stieg wieder über die 140-er Marke und lag bei 142,8. red/dpa

