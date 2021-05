Kirchentag im Internet

Frankfurt. Mit einem Aufruf zur Erneuerung der Kirchen hat gestern in Frankfurt am Main der dritte Ökumenische Kirchentag begonnen. Angesichts der Corona-Pandemie findet der überwiegende Teil der mehr als 100 Veranstaltungen nur digital statt.

Erneuerung gefordert

Frère Alois, Prior der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé in Frankreich, mahnte in seiner Predigt im Eröffnungsgottesdienst: „Strukturveränderungen sind unerlässlich.“ In den Kirchen sei „eine tiefe Erneuerung notwendig“. An katholische und evangelische Christen appellierte er, aufeinander zuzugehen: „Auf keinen Fall dürfen wir uns mit dem Skandal unserer Spaltungen abfinden.“

Der Kirchentag wird heute fortgesetzt und befasst sich vor allem mit dem christlich-jüdischen Dialog. So diskutiert Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, unter anderem mit der Antisemitismusbeauftragte der Europäischen Kommission, Katharina von Schnurbein.

Wegen der Pandemie verläuft auch die Uraufführung des Oratoriums „Eins“ am heutigen Freitagabend anders als geplant. Eigentlich sollte die biblische Zeitreise im Frankfurter Stadion „mit dem größten Chor der Welt“ mit bis zu 50 000 Sängern aufgeführt werden. Stattdessen soll es nun virtuelle Choreinspielungen auf der Website des Kirchentags geben. dpa

