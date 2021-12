Keine Pläne für das Hoffart-Gelände

Bensheim. Für das ehemalige Hoffart-Gelände am Bensheimer Parktheater gab es schon viele Ideen – und einige potenzielle Investoren. Getan hat sich in den vergangenen Jahren allerdings nichts. In der jüngsten Haupt- und Finanzausschuss-Sitzung wollte die BfB-Fraktion trotzdem 500 000 Euro aus einem möglichen Verkauf in den Haushalt stellen lassen – verbunden mit der Aufforderung an den Magistrat, in der Angelegenheit aktiver zu werden.

Eine Mehrheit gab es für diesen Vorstoß nicht. Und die Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung verdeutlichte, dass ein Verkauf des Grundstücks an prominenter Stelle in der Innenstadt für das kommende Jahr nicht realistisch sei. dr