Keine Party zur Fastnacht

Heppenheim. Dass der Heppenheimer Fastnachtsumzug auch in diesem Jahr nicht stattfinden wird, ist bereits seit Wochen bekannt. Jetzt hat sich auch die letzte verbliebene Hoffnung auf eine närrische Veranstaltung im Freien erledigt: Die Open-Air-Party auf der Fastnachtsmeile am Graben wurde ebenfalls gestrichen. Angesichts der derzeit explodierenden Corona-Infektionszahlen könne und wolle niemand für die Durchführung die Verantwortung übernehmen, sagt Zugmarschall Norbert Weiser. Zumal die Party nur unter Berücksichtigung der Corona-Regeln hätte stattfinden können, was erhebliches Personal nötig gemacht und wahrscheinlich vor Ort auch einigen Ärger eingebracht hätte. red

