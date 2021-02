Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Der Deutsche Ethikrat hält es für falsch, die Corona-Einschränkungen für Geimpfte früher zu beenden. Ohnehin müsse erst geklärt werden, ob von geimpften Menschen noch eine Ansteckungsgefahr ausgehe, sagte die Vorsitzende des Ethikrates, Alena Buyx, am Donnerstag in Berlin. Eine vorherige Rücknahme für Geimpfte wäre mit Blick auf die Akzeptanz der Maßnahmen nicht richtig.

Das Befolgen von Regelungen wie Maske-Tragen oder Abstand halten könne man auch Geimpften weiterhin zumuten, wenn das notwendig sei, hält der Rat in seiner Empfehlung „Besondere Regeln für Geimpfte?“ fest. Ratsmitglied Sigrid Graumann sagte, es sei beispielsweise in der U-Bahn „nicht zumutbar, dass jemand kontrolliert, wer einen Impfpass dabei hat und wer nicht“. Wenn viele U-Bahn-Passagiere ohne Maske unterwegs wären, sei zu befürchten, dass auch die Bereitschaft der anderen Fahrgäste, sich an die Vorschrift zu halten, sinke.

54 neue Fälle im Kreis

Für den Kreis Bergstraße wurden gestern zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus (darunter eine 81-jährige Person aus Lindenfels) sowie 54 neue Infektionsfälle gemeldet. Diese kommen unter anderem aus Bensheim (11), Lautertal (4), Einhausen, Heppenheim, Lindenfels und Lorsch (je 2). Zu den betroffenen Einrichtungen gehören das Heilig-Geist-Hospital in Bensheim, eine Pflegeeinrichtung in Lindenfels und zwei Kindertagesstätten in Lorsch.

Da die Zahl der Neuinfektionen höher ist als am Donnerstag der vergangenen Woche (52), steigt die gestern mit 120,90 angegebene Inzidenz im Gegensatz zum Bundes- und Hessentrend weiter leicht an.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit von 40 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 32 Betten belegt – davon acht mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; zwei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

In Hessen hat der Andrang auf die Termine zur Corona-Schutzimpfung nach Angaben des Innenministeriums am Donnerstag deutlich nachgelassen. Am Mittwoch hätten bis Mitternacht mehr als 100 000 Personen Termine vereinbart. Die meisten der am Donnerstag vereinbarten Termine seien über die Hotline gebucht worden, die Wartezeiten im Online-Anmeldeportal hätten sich erheblich verringert.

Für Hessen sind am Donnerstag 1177 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 61 auf 5050. Der Inzidenzwert für das Bundesland lag bei 86,3. red/dpa