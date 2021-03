Berlin/Kassel. Unter dem Druck immer höherer Corona-Infektionszahlen schwinden die Hoffnungen auf größere weitere Öffnungen zur Osterzeit. Vor erneuten Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten an diesem Montag warnten Politiker und Mediziner vor einer Zuspitzung der Lage.

Kurz nach ersten Lockerungen rückt die vereinbarte „Notbremse“ nun konkret in den Blick – also eine Rückkehr zu schärferen Beschränkungen bis mindestens nach Ostern, wenn sich in Regionen zu viele Menschen anstecken. Diskutiert wird aber über Möglichkeiten für Osterurlaub zumindest im eigenen Bundesland und den Kurs bei Schulen.

Die Situation seit der jüngsten Bund-Länder-Runde hat sich drastisch gewandelt. Anfang März ging es vor allem um einen Stufenplan für mögliche Lockerungen – aber nicht als Einbahnstraße. Festgelegt wurde auch ein Mechanismus zurück zu Beschränkungen: Die „Notbremse“ soll gezogen werden, wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen in einer Region oder in einem Land an drei aufeinander folgenden Tagen über die Schwelle von 100 steigt. Derzeit liegt dieser Inzidenzwert bundesweit bei 103,9.

Die Vorsitzende des Ärzteverbands Marburger Bund, Susanne Johna, kritisierte: „Es war unverantwortlich, in die dritte Welle und die Ausbreitung der Mutanten hinein auf diese Art zu lockern.“ Den Kliniken drohe nun „die dritte Extremsituation binnen eines Jahres“.

Verschärfungen stoßen laut einer Umfrage jedoch auf mehrheitliche Ablehnung. Für eine erneute Ausweitung von Kontakt-Einschränkungen sprachen sich nur 30 Prozent der Befragten aus, wie die Erhebung des Instituts YouGov ergab. Dagegen sind 23 Prozent fürs Beibehalten der aktuellen Maßnahmen, 22 Prozent sind für Lockerungen. 15 Prozent sind für ein Ende aller Einschränkungen.

20 000 Demonstranten

Nach einer Demonstration gegen Corona-Auflagen von mehr als 20 000 Menschen mit gewalttätigen Auseinandersetzungen am Samstag in Kassel wurde am Sonntag unterdessen Kritik an dem Polizeieinsatz laut. Bei dem Protest waren massiv die gerichtlich bestätigten Auflagen missachtet worden, die eigentlich nur 6000 Teilnehmer auf einem Doppelplatz in der Peripherie zugelassen hatten. Viele Teilnehmer hielten sich nicht an die Auflage, Mund- und Nasenschutz zu tragen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot präsent, an einigen Orten mit Wasserwerfern. Allerdings versuchten die Einsatzkräfte nur wenig, die Einhaltung der Regeln auch durchzusetzen. Bei den nicht genehmigten Umzügen um den Stadtkern hielt sich die Polizei zurück.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar drängt darauf, dass alle Maßnahmen verhältnismäßig ausfielen und überhaupt dazu geeignet seien, die Pandemie zu bekämpfen. „So weist beispielsweise der Handel nur ein geringes Infektionsrisiko aus. Dennoch sind große Teile des Einzelhandels geschlossen“, kritisierte Präsident Manfred Schnabel laut einer Mitteilung.

Darüber hinaus forderte er ein „schlüssiges, effizientes und praxistaugliches Gesamtkonzept“ beim Testen, um alle relevanten Bereiche der Gesellschaft abzudecken. „Hier sind neben der Wirtschaft beispielsweise auch Behörden, Schulen und Kitas einzubeziehen.“ dpa/jung