„Kanzler, zerstören Sie diese Mauer“

Kiew. Angesichts von Tod, Zerstörung und der Flucht von Millionen Menschen durch den russischen Angriff hat die Ukraine Deutschland um mehr Hilfe gebeten. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Donnerstag laut Übersetzung in einer Videobotschaft an den Bundestag, die Menschen in der Ukraine wollten frei leben und sich keinem anderen Land unterwerfen. Er dankte allen Deutschen, die sich für die Ukraine einsetzen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellte weitere Unterstützung in Aussicht.

Selenskyj sagte in seiner Ansprache im Bundestag: „Russland bombardiert unsere Städte und zerstört alles, was in der Ukraine da ist.“ Und er fuhr laut Übersetzung fort: „Das sind Wohnhäuser, Krankenhäuser, Schulen, Kirchen, alles. Mit Raketen, mit Luftbomben, mit Artillerie. In drei Wochen sind sehr viele Ukrainer gestorben, Tausende. Die Besatzer haben 108 Kinder getötet, mitten in Europa, bei uns im Jahr 2022.“

In den umkämpften Gebieten in der Ukraine warteten am 22. Kriegstag immer noch Tausende Menschen auf eine Chance, sich aus belagerten Städten in Sicherheit zu bringen. Vor allem in der Hafenstadt Mariupol herrscht große Not. Aus dem bombardierten Theater sind Aussagen einer Parlamentsabgeordneten zufolge bereits rund 130 Zivilisten gerettet worden. Zum Zeitpunkt des Angriffs hatten demnach mehr als 1000 Menschen dort Schutz gesucht. Für den Angriff geben sich Kiew und Moskau gegenseitig die Schuld. Insgesamt ist die Lage in Mariupol nach ukrainischer Darstellung verzweifelt. Demnach fehlen Heizung, Strom und sogar Trinkwasser. Aus der Stadt waren zuletzt Bürger in 6500 Privatautos geflohen – trotz Beschuss.

Mindestens 780 tote Zivilisten

Die EU wertet die Belagerung und Bombardierung Mariupols durch russische Truppen als „ernsthaften und schwerwiegenden Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht“. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat seit dem Einmarsch den Tod von 780 Zivilisten in der Ukraine dokumentiert. Das Hochkommissariat gibt nur Todes- und Verletztenzahlen bekannt, die es selbst unabhängig überprüft hat – die tatsächliche Zahl dürfte also deutlich höher liegen.

Selenskyj sprach von einer neuen Mauer durch Europa und appellierte direkt an Scholz: „Der ehemalige Schauspieler, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Ronald Reagan, sagte einmal in Berlin: Zerstört diese Mauer. Ich möchte Ihnen jetzt sagen: Kanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer.“ Dabei bezog sich Selenskyj auf eine Rede im Jahr 1987, in der Reagan die Sowjetunion aufforderte, die Berliner Mauer niederzureißen.

Der Kreml lehnte am Donnerstag die Anordnung der höchsten Richter der Vereinten Nationen ab, die Gewalt zu beenden. Die Richter hatten das am Mittwoch angeordnet und damit einer Klage der Ukraine stattgegeben. „Wir können keine Rücksicht auf diese Entscheidung nehmen“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Das Gericht in Den Haag besitzt keine Mittel, um einen unterlegenen Staat zu zwingen, ein Urteil umzusetzen. Es könnte den UN-Sicherheitsrat anrufen. Dort kann Russland als Ständiges Mitglied jede Entscheidung per Veto blockieren. Die Verhandlungen über einen Waffenstillstand zwischen Kiew und Moskau dauerten weiter an. dpa

