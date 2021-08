Kabul fällt in die Hände der Taliban

Kabul/Berlin. In einem rasanten Feldzug haben die militant-islamistischen Taliban in einer guten Woche Afghanistan quasi komplett erobert. Präsident Aschraf Ghani floh am Sonntag aus dem Land. Nur wenige Stunden später nahmen Kämpfer der Taliban den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Kabul ein.

Deutschland und andere Staaten versuchten, ihr verbliebenes Personal auszufliegen. Die Bundesregierung schloss am Sonntag ihre Botschaft in Kabul und verlegte die Mitarbeiter zum militärischen Teil des dortigen Flughafens. Die ersten Angehörigen der Botschaft sollten noch im Laufe des Sonntags ausgeflogen werden, teilte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Abend mit.

Außerdem brechen Transportflugzeuge der Bundeswehr auf, „um bei den Evakuierungsarbeiten zu unterstützen und diese dann auch in den kommenden Tagen durchzuführen“, so Maas. Die Bundeswehr wird nach Angaben Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) vor allem Fallschirmjäger der Division Schnelle Kräfte (DSK) einsetzen. „Wir sind auf alle Szenarien eingerichtet.“ Es handele sich um eine sehr schwierige Situation für die Menschen vor Ort – „aber auch für die Soldatinnen und Soldaten“. Kramp-Karrenbauer betonte: „Es ist ein gefährlicher Einsatz.“

Der Vorsitzende des Nationalen Rats für Versöhnung, Abdullah Abdullah, sagte in einer Videobotschaft, „Ex-Präsident“ Ghani habe in dieser Situation das Land verlassen, Gott möge ihn zur Rechenschaft ziehen. Medien berichteten, Ghani sei nach Tadschikistan geflogen. Abdullah hatte die Taliban gebeten, nicht nach Kabul vorzudringen, sondern auf Gespräche zu warten. Die Taliban versuchten, die Furcht vor einer Schlacht um Kabul zu zerstreuen. Ein Sprecher erklärte der BBC, es werde „keine Rache geben. dpa

