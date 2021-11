Jüdisches Leben wird dokumentiert

Bergstraße. In vielen Kommunen gab es am Dienstag Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag der Reichspogromnacht.

In Lorsch gestaltete auch der Jugendrat das Gedenken mit. Zudem gab es erstmals die Möglichkeit für Interessierte, die Dokumentationsstätte für jüdisches Leben in der Region zu betreten, die im März 2022 in unmittelbarer Nähe zur Lorscher Gedenkstätte eröffnet wird.

In Zwingenberg referierte Autor Fritz Kilthau auf Einladung der SPD über das Thema „Als die Synagogen brannten“. In Reichenbach wurde nach einer Andacht in der evangelischen Kirche ein Kranz an der Mauer des Hauses der ehemaligen Synagoge niedergelegt. red