Jubiläums-Aktionen starten am Mittwoch

Bergstraße. Die Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie besteht seit 50 Jahren und plant verschiedene Aktionen, die das Jubiläumsmotto „Familie zählt“ aufgreifen. Ab Mittwoch stellt die Menschen oder eine Organisation vor, um positive Veränderungen der Stiftungsarbeit zu verdeutlichen. Für den 22. März ist die Verleihung des Fairwandler-Preises; im September folgen dann die Verleihung des Karl-Kübel-Preises sowie des Dietmar-Heeg-Medienpreises und die Beteiligung am Weltkindertag. Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist der Festakt am 4. Dezember im Bürgerhaus Bensheim mit Festredner Norbert Lammert, Bundestagspräsident a.D. An diesem Tag vor 50 Jahren wurde die Stiftung gegründet. tr

