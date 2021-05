Jens Spahn warnt vor „Übermut“

Berlin/Bergstraße. Nach gut zwei Wochen mit der bundesweit geltenden Corona-Notbremse wird immer heftiger über Lockerungen und Öffnungen debattiert. Bei der Corona-Inzidenz lagen allerdings nach dem jüngsten Tagesbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) immer noch 242 von 412 Kreisen über der Schwelle von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. „Das Gefühl ist im Moment besser als die Lage“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag in Berlin.

Im Kreis gelten derzeit die Regeln der Corona-Notbremse für die Inzidenz über 100 an drei aufeinander folgenden Tagen (Stand 9. Mai, 16 Uhr).

Spahn sagte, es gebe eine ermutigende Entwicklung bei den Neuinfektionen und auch auf den Intensivstationen. „Aber wir sind immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau.“ Auch angesichts des schönen Wetters steige die Laune. „Jetzt darf aus der Zuversicht kein Übermut werden.“

Während die Zahlen in der Hauptstadt wieder etwas stiegen und einer Ankündigung von Lockerungen eine Absage erteilt wurde, kündigte Bayern Erleichterungen für den Tourismus an. Neue Verabredungen von Bund und Ländern für einen einheitlichen Kurs bei den nächsten Öffnungsschritten sind vorerst nicht geplant.

Spahn mahnte, wenn überhaupt schon Öffnungsschritte beim Reisen gegangen werden, müsse dies sehr stark testgestützt gemacht werden. Auch aus Selbstschutz von Urlaubsregionen sei es sinnvoll, „nicht durch zu viel Mobilität es gleich schon am Anfang zu gefährden“.

Aus den Ländern kamen unterschiedliche Signale. In Bayern beschloss das Kabinett bereits angekündigte Lockerungen für den Tourismus. Bei der Inzidenz sei nach einem Rückgang der vergangenen Tage allerdings „eine Seitwärtsentwicklung“ zu verzeichnen, hieß es. In Berlin war erwartet worden, dass der Senat nach Inzidenzwerten unter 100 Öffnungen verkünden könnte. Doch der Wert am Montag stieg wieder auf 100,8 – und der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) stellte Lockerungen erst ab Mitte nächster Woche in Aussicht.

Die niedersächsische Landesregierung beschloss einen Stufenplan für Lockerungen – mit Etappen für Handel, Tourismus und das gesellschaftliche Leben. In Mecklenburg-Vorpommern dämpfte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Hoffnungen auf gelockerte Corona-Regelungen für die Wirtschaft.

Spahn mahnte, Lockerungsschritte müssten vorsichtig gegangen werden. „Wir lockern gerade bei deutlich höheren Inzidenzen, als die meisten anderen Länder bei höheren Impfquoten gelockert haben.“ Das gelte etwa für Großbritannien und Israel. Regierungssprecher Steffen Seibert verwies auf die Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vom Wochenende, nach denen Reisen in diesem Sommer wieder so möglich sein könnten, wie sie es auch im vergangenen Sommer bereits waren.

Unterdessen sind im Kreis Bergstraße nach Angaben der Pressestelle des Landkreises am Montag 17 neue Coronavirus-Infektionen bekannt geworden. Die neuen Fälle stammen unter anderem aus Bensheim (4) und Lautertal (1). Damit sind seit Beginn der Pandemie 10 489 Infektionsfälle registriert worden, 9348 Genesene zählt die Statistik.

Die Zahl der Todesfälle hat sich um eine 49-jährige Person aus Fürth und eine 75-jährige Person aus Viernheim erhöht und beträgt jetzt 312.

Bergsträßer Inzidenz: 95,1 (RKI)

In den Bergsträßer Krankenhäusern werden zurzeit 34 Patienten mit einer festgestellten Infektion behandelt, bei drei liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor. Wie aus der Mitteilung des Landratsamtes weiter hervorgeht, gab es innerhalb der vergangenen sieben Tage 257 Neuinfektionen, was Stand Montag einer Quote von 94,79 Infektionen pro 100 000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) weist eine Inzidenz von 95,1 aus.

Stand Montag sind bislang im Bergsträßer Impfzentrum 64 113 Erst- und 21 1245 Zweit-Impfungen erfolgt.

Der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge (www.intensivregister.de) Stand Sonntag im Kreis Bergstraße von 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 36 Betten belegt - davon acht mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen, drei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

In Hessen wurden seit Beginn der Pandemie 273 352 Corona-Infektionen gezählt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging noch einmal leicht zurück und lag landesweit bei 120,9. In den Regionen wies den höchsten Wert weiterhin die Stadt Offenbach mit 212,6 auf, den niedrigsten die Stadt Darmstadt mit 79,4. dpa/red