Inzidenz im Kreis geht zurück

Bergstraße. Im Kreis Bergstraße wurden über das Wochenende insgesamt 350 neue Corona-Fälle registriert – darunter 51 in Bensheim, 37 in Heppenheim, acht in Lautertal, sechs in Lindenfels fünf in Zwingenberg und zwei in Einhausen. Eine hohe Zahl an neuen Coronainfektionen gab es auch in Viernheim (53) und Lampertheim (40).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zudem musste das Landratsamt zwei weitere Todesfälle vermelden. Es handelt sich dabei um eine geimpfte Person im Alter von 75 Jahren sowie um eine ungeimpfte Person im Alter von 66 Jahren. Insgesamt gibt es damit 372 Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) gestern Morgen mit einem Wert von 336,9 rückläufig.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 40 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 35 Betten belegt – davon fünf mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen zwei eine intensivmedizinische Behandlung benötigen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hessen-Inzidenz bei 259,5

Insgesamt 1017 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 445 589. Die Inzidenz im Bundesland lag bei 259,5. Insgesamt 8320 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind vier mehr als am Vortag. red