Bergstraße/Wiesbaden. Im Landkreis Bergstraße sind nach Angaben der Pressestelle Kreises am Montag zwölf neue Coronavirus-Infektionen bekannt geworden. Die Zahl der Todesfälle hat sich um drei Personen auf 285 erhöht.

Wie das Landratsamt weiter berichtet, sind seit Beginn der Pandemie 7828 Infektionsfälle registriert worden, davon sind zwischenzeitlich 7048 wieder genesen. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden zurzeit 22 Patienten mit einer festgestellten Infektion behandelt, bei acht liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 249 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 91,84 Infektionen pro 100 000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Die Zahl der Infektionen mit Virusmutationen hat sich um 15 auf 492 erhöht.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 31 Betten belegt – davon sechs mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; drei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Die Sieben-Tages-Inzidenz in Hessen ist weiter gestiegen. Der Wert für die Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche lag am Montag bei 88,0. Das geht aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) hervor (Stand 03.21 Uhr). Am Vortag hatte die Inzidenz 84,0 betragen. Binnen 24 Stunden wurden dem RKI zufolge landesweit 442 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden, stieg um 4 auf insgesamt 6039. Seit Beginn der Pandemie wurden landesweit 198 778 Infektionen bestätigt.

Im Kreis gibt es inzwischen zwei weitere Anlaufstellen für Corona-Schnelltests: Die Chemlab GmbH in Bensheim ist ab heute dabei. Und auch im HNO Zentrum in Lampertheim wird getestet. Alle Infos und die aktualisierte Liste der Anlaufstellen gibt es im Internet. red/dpa