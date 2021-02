Bergstraße. Im Kreis Bergstraße sind am Wochenende 50 neue Coronavirus-Infektionen bekannt geworden. Sieben weitere Todesfälle wurden gemeldet, darunter eine 66-jährige, eine 82-jährige und eine 88-jährige Person aus Bensheim sowie eine 80-jährige Person aus Heppenheim. Bisher sind damit im Landkreis 230 Menschen der Pandemie zum Opfer gefallen.

Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit Beginn der Pandemie 6477 Infektionsfälle registriert worden. Die neuen Fälle stammen unter anderem aus Bensheim (6), Einhausen (4), Heppenheim (1), Lautertal (2), Lindenfels (3), Lorsch (1) und Zwingenberg (2). In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 52 Patienten mit einer festgestellten Infektion behandelt, bei 15 liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 279 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 102,91 Infektionen pro 100 000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht.

Hessen-Inzidenz: 92,6

Der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge (www.intensivregister.de) waren am Sonntag im Kreis von 39 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 31 Betten belegt – davon acht mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; drei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Hessenweit wurden laut Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages weitere 940 Infektionen nachgewiesen. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 26 auf 4812. Seit Beginn der Pandemie registrierten die Gesundheitsämter in Hessen somit 171 823 Infektionen mit Sars-CoV-2. Die Hessen-Inzidenz beträgt jetzt 92,6. red/dpa