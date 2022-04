Infektionszahlen im Kreis sinken deutlich

Wiesbaden/Bergstraße. Die Corona-Infektionszahlen im Kreis Bergstraße sind in den vergangenen Tagen kontinuierlich zurückgegangen. Das führte dazu, dass das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag erstmals seit vielen Wochen wieder einen Wert unter der Marke von 1000 melden konnte – nämlich 983,0. Am Karfreitag lag der Wert sogar bei nur noch 916,6.

Das Landratsamt veröffentlichte zudem gestern die Infektionszahlen für die zurückliegenden Tage. Innerhalb einer Woche – von Freitag (8.) bis Donnerstag (14.) – wurden nach Angaben des Kreises insgesamt 2485 neue Corona-Fälle registriert. Zudem musste das Landratsamt für den genannten Zeitraum den Tod weiterer fünf Personen – im Alter von 58 beziehungsweise 83, 84, 86 und 93 Jahren – melden. Insgesamt gibt es damit 446 Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen.

358 Infektionen in Bensheim

Für den Zeitraum vom 4. bis 10. April meldete das Landratsamt zudem zehn verabreichte Erst-Impfungen sowie 43 Zweit-, 195 Dritt- und 63 Viert-Impfungen.

Insgesamt wurden damit im Bergsträßer Impfzentrum sowie in den drei regionalen Impfzentren des Kreises seit Beginn der Impfaktion Ende Dezember 2020 genau 227 451 Corona-Schutzimpfungen vorgenommen – 101 188 davon waren Erstimpfungen, 91 498 waren Zweit-Impfungen beziehungsweise Impfungen mit dem Serum von Johnson&Johnson.

Die meisten Neuinfektionen im Berichtszeitraum des Kreises gab es in Bensheim (358), gefolgt von Viernheim (269), Heppenheim (252) und Lampertheim (235). In Lorsch wurden 137 Neuinfektionen registriert, in Einhausen 101, in Lautertal 78, in Zwingenberg 62 und in Lindenfels 33.

Testpflicht nach den Osterferien

Da die Aufhebung der Testpflicht an den Schulen in Hessen erst ab dem 2. Mai gilt, besteht in der ersten Woche nach den Osterferien unverändert der Rhythmus von drei verpflichtenden Tests pro Woche für nicht geimpfte und nicht genesene Schüler – und gleichermaßen für nicht genesene und nicht geimpfte Lehrkräfte.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 31 Betten belegt – davon eines mit einem an Covid-19 infizierten Patienten.

11 504 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 1 599 354. Die Inzidenz im Bundesland lag bei 1045,5. Insgesamt in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind sieben mehr als am Vortag. 9768 Todesfällered