Impfungen in Hessen ab August ohne Termin

Wiesbaden/Bergstraße/Berlin. Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen will, braucht dafür in Hessen künftig keine Registrierung und keine Termine mehr. „Nach Absprache mit den Landkreisen und kreisfreien Städten wird das Registrierungs- und Terminierungsverfahren für die Schutzimpfung in den 28 hessischen Impfzentren im Laufe des 1. August eingestellt“, teilte das Land Hessen mit. Bereits gebuchte Termine behielten ihre Gültigkeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es gebe genügend Personal und Impfstoff für diesen Schritt, heißt es aus Wiesbaden. Ab dem 2. August entfalle dann auch das Wohnortprinzip: Jeder könne dann das Impfzentrum seiner Wahl besuchen und müsse nicht mehr die Einrichtung am Wohnort nutzen.

Außer einem Ausweisdokument wie Personalausweis oder der Krankenkassenkarte und – falls vorhanden – dem gelben Impfpass müssen interessierte Bürger nichts zu dem Besuch mitbringen, heißt es weiter. Die Zweitimpfungen gebe es dann ebenfalls in dem gewählten Impfzentrum.

Testpflicht für Reiserückkehrer

Unterdessen meldet die Pressestelle des Kreises Bergstraße für den Mittwoch sieben Neu-Infektionen, aus Bensheim, Abtsteinach, Bürstadt (3) und Biblis (2). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 12,9. Insgesamt seien im Kreis 95 aktuell infizierte bekannt, heißt es vom Kreis weiter. Elf würden in Bergsträßer Krankenhäusern behandelt. Neue Todesfälle gab es demnach nicht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit 36 der 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken belegt – davon drei mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen zwei eine intensivmedizinische Behandlung benötigen.

Nach Angaben der Kreisverwaltung hat das Team des Bergsträßer Impfzentrums bis Dienstag 87 368 Erstimpfungen verabreicht sowie 75 985 Zweitimpfungen.

Die Bundesregierung kommt derweil bei der geplanten generellen Corona-Testpflicht für Urlaubsheimkehrer unter Zeitdruck. Einen Starttermin ließ die stellvertretende Sprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch offen, sie wies auf noch laufende interne Abstimmungen hin.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) planen, dass bei der Einreise grundsätzlich ein negativer Test nötig sein soll, wenn man keinen Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung hat. So eine Testpflicht besteht schon für Flugpassagiere. Künftig soll sie greifen, egal, von wo und mit welchen Verkehrsmitteln man kommt – also auch per Auto. Über Details wurde noch beraten. Dass jeder Einreisende direkt an der Grenze kontrolliert wird, wie es im Frühjahr 2020 zeitweise an einigen Grenzabschnitten war, ist nicht vorgesehen. Stattdessen setzt man auf stichprobenartige Kontrollen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte den kommenden Sonntag als möglichen Termin genannt. Er sagte am Dienstagabend in der ARD, der Bund habe zugesichert, er werde bis zum 1. August alles probieren, um eine einheitliche Testpflicht einzuführen. Ein ursprünglich angedachtes Datum ab 11. September wäre „ein Witz gewesen“, sagte Söder, „da ist der Urlaub vorbei, selbst in den Ländern mit späten Ferien“. kbw/red/dpa