Impfen ohne Termin im Impfzentrum

Bergstraße. Ab Freitag (23.) bietet das Corona-Impfzentrum in Bensheim offenes Impfen ohne Termin an. Zwischen 8 und 14 Uhr kann jede Person ab 18 Jahren mit Impfberechtigung im Kreis Bergstraße im Impfzentrum am Berliner Ring vorbeikommen. Eine gültige Impfberechtigung liegt dann vor, wenn die Person im Kreis Bergstraße ihren ersten Wohnsitz hat oder hier arbeitet.

Im Rahmen des offenen Impfens kann auch der Impfstoff frei gewählt werden, wie es aus der Kreisverwaltung in Heppenheim heißt. Die Wahl besteht zwischen den Impfstoffen von Moderna, Astra-Zeneca und Johnson & Johnson. Einschränkungen bei der Auswahl könnten aufgrund der Verfügbarkeit oder aufgrund medizinischer Indikation bestehen, so der Kreis. Täglich werden im offenen Impfen rund 900 Impfplätze zur Verfügung gestellt.

Zum Verfahren: Wer zwischen 8 und 14 Uhr beim Impfzentrum vorbeikommt, kann direkt die Impfung erhalten. Gegebenenfalls sei mit Wartezeiten zu rechnen, besonders bei hoher Nachfrage. Wer jedoch bis 14 Uhr beim Impfzentrum ist oder sich an einer möglichen Warteschlange vor dem Zentrum angestellt hat, werde an diesem Tag drangenommen. Der Termin für die Zweitimpfung wird im Rahmen der Erstimpfung festgelegt und mitgeteilt.

Personen, die bereits über das Landesportal einen Termin für die Erstimpfung gebucht und erhalten haben, aber vom Angebot des offenen Impfens vorher Gebrauch machen möchten, sollten ihren vorhandenen Terminbeleg mitbringen, dann übernimmt das Impfzentrum die Stornierung dieses Termins.

Das offene Impfen richtet sich nur an Personen, die bisher noch keine Erstimpfung erhalten haben. Weiterhin macht das Impfzentrum darauf aufmerksam, dass im Impfzentrum keine digitale Impfbescheinigung ausgestellt wird. Diese sind – nach der Zweitimpfung – in Apotheken erhältlich oder werden postalisch (QR-Code) vom Land Hessen an die Wohnadresse zugestellt.

Der Kreis Bergstraße vermeldete am Donnerstagabend acht neue Corona-Infektionsfälle, je ein Fall in Bensheim und Lorsch sowie jeweils drei Fälle in Rimbach und Wald-Michelbach. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde am Donnerstag für den Kreis mit 18,9 angegeben, am Freitag wird dieser Wert wieder leicht sinken. Hessenweit ist der Inzidenzwert auf 16,9 weiter gestiegen – am Vortag lag er bei 15,0. red/lhe