Impf-Empfehlung für Kinder ab 12 Jahren

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich für Corona-Impfungen für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren aus. Nach sorgfältiger Bewertung neuer wissenschaftlicher Beobachtungen und Daten komme man zu der Einschätzung, „dass nach gegenwärtigem Wissensstand die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen“, teilte das Gremium mit.

„Die Empfehlung zielt in erster Linie auf den direkten Schutz der geimpften Kinder und Jugendlichen vor Covid-19 und den damit assoziierten psychosozialen Folgeerscheinungen ab.“ Der offizielle Empfehlungstext liegt noch nicht vor, Änderungen sind noch möglich. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bezeichnete die Empfehlung als „gute Nachricht“.

Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hat das neue Votum der Ständigen Impfkommission zu Corona-Schutzimpfungen für Kinder ab zwölf Jahren begrüßt. „Diese Entscheidung ist ein weiterer wichtiger Baustein unserer vielfältigen Maßnahmen für einen sicheren Schulbetrieb und den angestrebten Präsenzunterricht nach den Sommerferien“, erklärte er am Montag in Wiesbaden.

Im Kreis Bergstraße gab es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Nach Angaben des Landratsamtes verstarben eine 85-jährige Person und eine 99-jährige Person aus Rimbach. Die Gesamtzahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg im Kreisgebiet damit auf 329.

Außerdem vermeldete das Landratsamt gestern vier registrierte Neuinfektionen mit dem Corona-Virus, unter anderem jeweils ein Fall in Bensheim und in Heppenheim. Die Gesamtzahl der im Kreisgebiet Infizierten stieg damit auf 11 474. 10 944 Personen gelten als genesen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) ermittelte gestern für den Kreis Bergstraße eine Inzidenz von 39,2.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit 38 der 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken belegt – davon zwei mit an Covid-19 infizierten Patienten. Einer von ihnen benötigt eine intensivmedizinische Behandlung.

92 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 298 628. Insgesamt 7603 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht. Die Landesregierung appelliert an die Hessen, sich impfen und nach der Urlaubsrückkehr testen zu lassen. Entlang viel befahrener Straßen wurden dazu unter anderem Banner und LED-Tafeln aufgestellt, etwa mit der Botschaft: „Zeig dem Virus die Spritze. Jetzt impfen lassen!“ oder der Frage: „Schon getestet?“ dpa/red