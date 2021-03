Berlin/Bergstraße. Nach dem Verzicht auf eine bundesweite Osterruhe driften die Corona-Regelungen in den einzelnen Bundesländern immer weiter auseinander. Das Saarland kündigte am Donnerstag an, die Beschränkungen nach Ostern in einem „Modellprojekt“ weitgehend zu lockern. Andere Länder wie Bremen verschärfen die Regeln hingegen notgedrungen wieder.

AdUnit urban-intext1

Die Infektionszahlen steigen vor allem bei den Jüngeren. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rief alle staatlichen Ebenen auf, im Kampf gegen die Pandemie besser zu werden. In einer Regierungserklärung vor dem Bundestag sagte sie: „Wenn wir uns ausruhen auf dem, was wir haben, reicht es nicht.“ Merkel hatte am Mittwoch die beiden geplanten Extra-„Ruhetage“ über Ostern, die Bund und Länder gemeinsam beschlossen hatten, wieder gekippt und um Verzeihung gebeten. Am Donnerstag zog der Bund auch die Bitte an die Kirchen zurück, über Ostern auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Grundsätzlich gilt aber weiterhin, dass sich nur zwei Haushalte mit höchstens fünf Leuten treffen dürfen. Zudem soll von Sonntag an eine Testpflicht für Urlauber gelten, die aus dem Ausland zurückkommen – zum Beispiel aus Mallorca.

Bundesweit steigen die Infektionszahlen laut Robert Koch-Institut besonders stark bei Kindern und Jugendlichen. Vor allem in privaten Haushalten, zunehmend aber auch in Kitas, Schulen und Betrieben kommt es demnach zu Ausbrüchen. Bei Kindern bis 14 Jahren hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen vier Wochen bundesweit mehr als verdoppelt. Binnen eines Tages gab es 22 657 Corona-Neuinfektionen, ein Anstieg um mehr als 5000 im Vergleich zur Vorwoche. Die Zahl der Todesfälle stieg um 228 auf nun 75 440. Experten erwarten, dass mit dem Vorherrschen der wohl tödlicheren britischen Virusvariante voraussichtlich zunehmend Jüngere sterben.

Im Kreis Bergstraße gab es am Donnerstag einen weiteren Todesfall – eine 58-jährige Person aus Fürth. Insgesamt 75 neue Infektionsfälle wurden gemeldet, darunter sechs in Lorsch, jeweils fünf in Bensheim und Heppenheim, drei in Einhausen, zwei in Lindenfels sowie ein Fall in Zwingenberg. Besonders hoch waren die Fallzahlen erneut in Lampertheim (17) und Viernheim (12). In Lampertheim sind mehrere Schulen betroffen, in Lautertal und Viernheim jeweils eine Kita. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei knapp 110 und wird am Freitag auf 117 ansteigen.

AdUnit urban-intext2

Der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge (www.intensivregister.de) sind im Kreis alle 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken belegt – davon neun mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; fünf von ihnen müssen invasiv beatmet werden. dpa/red