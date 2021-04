Im Kreis gilt ab Dienstag eine Ausgangssperre

Bergstraße. Der Kreis Bergstraße hat am Sonntag nach den vom Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Inzidenzwerten den dritten Tag in Folge eine Inzidenz von 100 überschritten. Damit greift ab Dienstag (27.) um Mitternacht die „Stufe 100“ der Corona-Notbremse und damit werden unter anderem folgende Regelungen wirksam:

Kontaktbeschränkungen: Private Zusammenkünfte im öffentlichen oder privaten Raum sind nur zwischen Personen eines Hausstandes mit einer weiteren Person aus einem anderen Hausstand möglich. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres werden nicht mitgezählt.

Ausgangsbeschränkungen: Das Verlassen des häuslichen Bereichs (inklusive des privaten Grundstücks) ist zwischen 22 und 5 Uhr verboten. Bis 24 Uhr ist es allerdings möglich, alleine draußen zu joggen oder spazieren zu gehen. Der Weg zur Arbeit, medizinische Notfälle, Mandatsausübung, Wahrnehmung des Sorge- oder Umgangsrechts, Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen oder Minderjähriger, die Begleitung Sterbender sowie die Versorgung von Tieren sind von der Regelung ausgenommen.

Zudem hat der Kreis Bergstraße am Sonntag erstmalig auch die Inzidenzmarke von 165 überschritten. Sollte dieser Wert an drei Tagen in Folge überschritten werden, greift die „Stufe 165“ der Notbremse: Dann werden ab dem übernächsten Tag alle Schulen geschlossen, alle Schülerinnen und Schüler haben Distanzunterricht. Eine Ausnahme gibt es für die Abschlussklassen und die Förderschulen, die weiterhin im Wechselbetrieb bleiben. Es soll dann eine Notbetreuung für die Klassen 1 bis 6 eingerichtet werden. Die weiteren Regeln besagen, dass Schulen wieder im Wechselmodell arbeiten können, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 165 bleibt.

Für die Betreuung in den Kitas gilt bis zu einer Inzidenz von 165 wie bisher der Appell an die Eltern, ihre Kinder – wenn möglich – zu Hause zu betreuen. Ab diesem Wert wird es nur noch eine Notbetreuung geben. Wenn die zuständigen Kita-Träger sich entschließen, Kinder regelmäßig vor dem Kita-Besuch zu testen, übernimmt das Land die Hälfte der Kosten für die Schnelltests.

Wie die Pressestelle des Landkreises Bergstraße schreibt, sind am Wochenende insgesamt 93 neue Coronavirus-Infektionen bekannt geworden (Samstag: 81, Sonntag: 12). Die neuen Fälle stammen unter anderem aus Bensheim (6), Einhausen (2), Heppenheim (13), Lautertal (3), Lorsch (1) und Zwingenberg (1).

Die Zahl der Todesfälle hat sich um zwei erhöht und beträgt 305. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind damit seit Beginn der Pandemie 9859 Infektionsfälle registriert worden.

In den Bergsträßer Krankenhäusern werden zurzeit 30 Patienten mit einer festgestellten Infektion behandelt, bei drei liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Inzidenz laut RKI: 179,4

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 453 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 167,08 Infektionen pro 100 000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Das Berliner Robert-Koch-Institut hat am Sonntag für den Landkreis Bergstraße eine Inzidenz von 179,4 ausgewiesen.

Stand Sonntag sind bislang im Bergsträßer Impfzentrum 46 148 Erst- und 18 572 Zweit-Impfungen erfolgt. dpa/red