Hessen wird kein Hotspot

Wiesbaden. Viele Corona-Regeln fallen in Hessen ab dem Wochenende weg. Die Masken- und Testpflicht in besonders sensiblen Lebensbereichen wie Krankenhäusern und Altenheimen bleibt hingegen bestehen. Auch in den Schulen gibt es weiter regelmäßig Corona-Tests.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat die Hessen aufgefordert, verantwortungsvoll mit dem Wegfall von Corona-Regeln umzugehen. „Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Das Coronavirus wird uns auch noch weiter beschäftigen“, sagte er am Montag in Wiesbaden. Die im Bundesgesetz beschriebenen Hotspot-Regelungen seien nach Auffassung der Landesregierung derzeit nicht umsetzbar. dpa

