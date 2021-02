Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) plant im März Lockerungen der strengen Corona-Regeln für die hessische Bevölkerung. Der Perspektivplan der Landesregierung sieht in vier Stufen bis zum Mai Öffnungen der geltenden Schutzmaßnahmen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus vor. Nach der am Donnerstag in Wiesbaden vorgestellten Version wird dann ab Juni die schrittweise Rücknahme verbliebener Einschränkungen in Aussicht gestellt.

Bouffier betonte, dass es sich bei diesen Öffnungsschritten vorerst um einen Plan, aber noch nicht um einen Beschluss handele. Die konkreten Maßnahmen würden erst nach dem Bund-Länder-Treffen gefasst, das für Mittwoch geplant ist.

Demnach könnten sich im März wieder fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Kinder bis 14 Jahren würden dabei nicht mitgerechnet. Auf allen Sportanlagen in Hessen soll nach dem Plan wieder mit Kontaktregeln Sport betrieben werden können. Amateursport für Kinder und Erwachsene sei jedoch wegen der noch immer unübersichtlichen Situation mit den ansteckenderen Varianten des Coronavirus noch nicht wieder möglich. Schwimmbäder bleiben nach Angaben weiter geschlossen. Der Besuch von Fitnessstudios soll mit Einzelterminen erlaubt werden.

Die erste Stufe des Plans sieht zudem die Öffnung von Freizeit- und Kultureinrichtungen unter freiem Himmel vor. Das betrifft etwa den Besuch von Zoos und Freilichtmuseen. Das Einkaufen soll in allen Geschäften im Land mit einer vorherigen Terminvereinbarung unter strengen Hygieneregeln möglich gemacht werden.

Derweil müssen sich weniger Bergsträßer mit Corona-Infektionen in Kliniken behandeln lassen, wie die Bergsträßer Gesundheitsdezernentin Diana Stolz mitteilte. Zuletzt seien es 34 Personen mit Wohnsitz an der Bergstraße gewesen – und damit erstmals seit langem weniger als Infizierte insgesamt, die derzeit in Bergsträßer Kliniken betreut werden (36).

Laut Deutscher Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit von 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 37 Betten belegt – davon vier mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; drei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Am gestrigen Donnerstag meldete das Landratsamt 53 Neuinfektionen im Kreis Bergstraße, allein elf davon in Viernheim, wo eine Kindertagesstätte betroffen ist. Weitere Fälle gab es unter anderem in Bensheim (7), Heppenheim (6), Lorsch (2), Einhausen (2), Lautertal (1), Lindenfels (1) und Zwingenberg (1). Bei 216 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage lag die Inzidenz gestern bei 79,67.

Nach Angaben des Landratsamtes wurden gestern zudem 14 weitere Infektionsfälle mit der Britischen Virusmutation nachgewiesen. Insgesamt sind demnach im Kreisgebiet 152 Fälle bekannt. Keine neuen Nachweise gab es für die Südafrikanische (insgesamt drei Fälle im Kreis Bergstraße) und die Brasilianische Mutation, die im Landkreis bislang noch nicht aufgetreten ist.

Außerdem meldete der Kreis Bergstraße gestern einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es handelt sich um eine 82-jährige Person aus Wald-Michelbach.

In Hessen waren am Donnerstag 854 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Der Inzidenzwert für das Bundesland lag bei 61,6. red/kbw/dpa