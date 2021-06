Hessen lockert die Corona-Regeln

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Mit Blick auf die stabil niedrigen Zahlen bei den Neuinfektionen lockert Hessen seine Corona-Regeln deutlich. Das betrifft unter anderem private Kontakte, Einkaufen und die Gastronomie. An den Schulen werde die Maskenpflicht im Unterricht entfallen, kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag in Wiesbaden an. Schülerinnen und Schüler müssten nur noch im Gebäude, in den Gängen und bis zum Platz eine Schutzmaske tragen. Es soll weiterhin zweimal die Woche einen Corona-Test geben.

Die neue Verordnung gilt landesweit einheitlich ab dem 25. Juni und zunächst für vier Wochen. So können ab diesem Freitag wieder alle Geschäfte ohne Quadratmeterbegrenzung zum Einkaufen geöffnet werden. Es gilt beim Shoppen aber weiter eine Maskenpflicht – wie auch im öffentlichen Nahverkehr.

Für den Besuch von Schwimmbädern müsse sich weiter angemeldet werden, sagte Bouffier. Es gelte zudem eine Personenbegrenzung. Fitnessstudios können mit einer Kontaktdatenerfassung für die Besucher sowie einem Abstands- und Hygienekonzept ihre Türen öffnen.

Die Corona-Regeln für private Treffen werden weitgehend aufgehoben. Die Menschen dürfen nach den Worten von Bouffier draußen unbeschränkt zusammenkommen. Bis zu einer Gruppengröße von 25 werden lediglich das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln und gegebenenfalls auch Tests empfohlen. Ab einer Gruppengröße von 25 gelte das Treffen als eine Veranstaltung, dann gibt es Corona-Regeln.

Der Kreis Bergstraße hat vom Land ein zusätzliches Kontingent an Astra-Zeneca-Impfstoff erhalten. Im Impfzentrum in Bensheim können deshalb von Mittwoch, 23. Juni, bis Dienstag, 30. Juni zusätzliche Impftermine mit Astra-Zeneca angeboten werden. Die Terminvergabe erfolge ohne Priorisierung. Anmeldungen sind möglich unter www.terminland.eu/impfzentrum-kreis-bergstrasse. Primär gedacht seien diese Impfungen für Personen, die das 60. Lebensjahr abgeschlossen haben. Ein Wechsel auf einen anderen Impfstoff ist laut Mitteilung des Kreises ausgeschlossen.

Für den Kreis wurde am Dienstag nur ein neuer bestätigter Corona-Fall in Bürstadt gemeldet. Die Inzidenz lag laut Robert-Koch-Institut bei 3,3. Im Bergsträßer Impfzentrum in Bensheim sind mittlerweile (Stand Montag) 79 411 Erstimpfungen und 55 121 Zweitimpfungen vorgenommen worden.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 30 Betten belegt. An Covid-19 erkrankte Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen, gibt es derzeit nicht.

Hessenweit ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts die Sieben-Tage-Inzidenz noch einmal leicht auf jetzt 9,2 gesunken (Vortag: 9,9). Die Behörden meldeten demnach binnen eines Tages 41 neue Corona-Infektionen sowie 20 weitere Todesfälle, die mit Sars-CoV-2 in Verbindung gebracht wurden.

Unterdessen dringt der Kinderschutzbund auf mehr Vorbeugung und besseren Schutz an Schulen. Auch in dieser Phase der Pandemie, in der sich die besonders ansteckende Delta-Variante ausbreitet, werde dafür politisch wieder nicht genug unternommen, sagte Verbandspräsident Heinz Hilgers dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. red/dpa