Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Im Kreis Bergstraße sind am Wochenende 41 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Meldungen stammen alle vom Samstag, gestern gab es keine neuen Infektionen. Weitere Todesfälle wurden nicht bekannt. Insgesamt sind nun 7571 Infektionen festgestellt worden. Die Fälle am Samstag wurden unter anderem gemeldet aus Bensheim (5), Heppenheim (9), Lindenfels und Lorsch (2).

14 weitere Fälle der britischen Virusmutation B.1.1.7 wurden bestätigt. Damit gibt es inzwischen 249 Fälle dieser Virusmutation im Kreis. Außerdem wurde am Samstag ein Fall mit der südafrikanischen Virusmutation B.1.351 bekannt. Die Gesamtzahl stieg damit auf 18. In 26 weiteren Fällen ist die Art der Virusmutation noch nicht bekannt.

Derzeit befinden sich 19 Patienten mit einer Infektion in den Krankenhäusern im Kreis Bergstraße. Bei sechs weiteren gibt es einen Corona-Verdacht. Es gab in den vergangenen sieben Tagen 172 Infektionsfälle. Die Inzidenz, also die Zahl an Infektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100 000 Einwohner liegt bei 63,44. Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 42 Intensivbetten in den Kliniken 25 belegt – davon fünf mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; zwei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Polizei löst Flashmob auf

In Hessen sind gestern 487 Neuinfektionen registriert worden. Das geht aus Daten des Robert-Koch-Instituts hervor (Stand 3.11 Uhr). Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um fünf auf 5935.

Mehrere Hundert Menschen haben sich laut Polizei bei gutem Wetter in einem Park in Frankfurt versammelt und dabei die Corona-Regeln missachtet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, beendete die Polizei im Laufe des Samstags mehrere Versammlungen und räumte den Hafenpark im Frankfurter Ostend.

Zunächst hätten sich am Nachmittag rund 50 Menschen zu einem sogenannten Flashmob versammelt. Bei dem organisierten Tanz trugen laut Polizei nicht alle eine Maske, zudem seien viele Zuschauer angelockt worden. Die Veranstaltung sei daraufhin beendet worden. Zudem hätten sich viele Menschen auf den Sportplätzen aufgehalten und sich dabei nicht an die Corona-Verordnungen gehalten. Die Stadtpolizei habe ein Betretungsverbot für die Plätze ausgesprochen.

Die umfangreichen Corona-Maßnahmen in Hessen werden heute etwas gelockert. Es dürfen sich wieder bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder bis 14 Jahren zählen nicht mit. Auch Einkaufen ist wieder möglich – aber mit einer Terminvereinbarung und unter strengen Hygieneregeln.

Wieder mehr Sport erlaubt

Freizeit- und Amateursport werden entsprechend der erweiterten Kontaktregeln ebenso erlaubt. Kinder unter 14 Jahren dürfen Sport unter freiem Himmel auch in Gruppen ausüben. In Fitnessstudios kann mit Einzelterminen trainiert werden. Auch ein Besuch im Zoo oder Museum ist wieder möglich. Die Öffnungsschritte sind zunächst bis zum 28. März befristet. Am 22. März wollen Bund und Länder über weitere Corona-Lockerungen entscheiden.

Der Einzelhandel in den 54 Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises darf heute wieder öffnen – unter Einhaltung einer Quadratmeterbegrenzung pro Kunde und den Hygienevorgaben. Das hat eine Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises mitgeteilt. Hintergrund: Zwischen Hemsbach, Wiesloch und Sinsheim lag die Inzidenz in den vergangenen fünf Tagen unter 50.

Löbel gibt politische Ämter auf

Der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel hat mit seiner Entscheidung, sich erst zum 31. August aus allen politischen Ämtern zurückziehen, für Entrüstung gesorgt. So forderten ihn der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zum sofortigen Rücktritt auf. Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet sagte, „wer als Volksvertreter versucht, in dieser Krise für sich persönlich Geld zu verdienen, muss das Parlament unverzüglich verlassen“. Löbel hatte für die Vermittlung von Corona-Schutzmasken 250 000 Euro Provision eingestrichen.

Vor Löbel hatte in der Masken-Affäre der bisherige Unions-Fraktionsvize Nüßlein im Fokus gestanden. Er teilte gestern Abend mit, er sei aus der Fraktion ausgetreten, wolle sein Bundestagsmandat aber bis zum Ende der Wahlperiode behalten.

Der Wahlforscher Matthias Jung bezeichnet die Affäre um die CDU-Bundestagsabgeordneten als „Erschütterung der Grundlagen unserer demokratischen Kultur“. Jung sagte: „Das ist ein ganz verheerendes Signal – gerade in einer Situation, in der die Unzufriedenheit mit dem Krisenmanagement durch Mangelerscheinungen gekennzeichnet ist.“

dpa/mpt/stp/tm