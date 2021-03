Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Apotheken, Testzentren, Arztpraxen: Eine angekündigte Übersicht der Stellen, an denen Menschen in Hessen kostenlose Corona-Schnelltests erhalten, ist nun online verfügbar. Wie das hessische Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte, umfasst die Liste alle bisher gemeldeten Anlaufstellen, gegliedert nach Postleitzahlen. Die Liste werde fortlaufend aktualisiert, „täglich kommen weitere Stellen hinzu“, sagte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne).

Laut neuer Testverordnung des Bundes hat jeder Bürger Anspruch auf wöchentlich mindestens einen kostenlosen Corona-Schnelltest durch professionelle Anwender. Das Land unterstützt den Angaben zufolge die Kommunen auch bei der Beauftragung etwa von Apotheken und Arztpraxen mit den Corona-Schnelltests, indem es dafür eine Muster-Allgemeinverfügung anbietet.

Der Anstieg bei den Corona-Fallzahlen in Deutschland hält nach Daten vom Freitag an. So meldeten Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 12 834 Corona-Neuinfektionen – 2254 mehr als vor genau einer Woche. Die Zahlen stiegen bei den Menschen unter 60 Jahren, bei Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren sogar „sehr rasant“ seit Mitte Februar, sagte RKI-Chef Lothar Wieler in Berlin. „Wir sehen vermehrt Ausbrüche in Kitas.“ Pro Kita-Ausbruch gebe es auch mehr Infizierte.

45 Neuinfektionen im Kreis

Die Zahl der Neuinfektionen im Kreis lag gestern auf dem Niveau der letzten Tage, aber über dem der Vorwoche. 45 neue Corona-Fälle wurden vom Gesundheitsamt gemeldet, 23 mehr als am Freitag davor. Von der britischen Virusmutation wurden weitere 18 Fälle registriert, die Gesamtzahl beträgt nun 360. Außerdem gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus; es handelt sich um eine 94-jährige Person aus Fürth.

Allein in Bensheim kamen gestern elf Infizierte dazu, in Heppenheim waren es sieben, in Fürth sechs, in Lampertheim und Viernheim je fünf, in Lorsch zwei sowie in Lindenfels und Zwingenberg je ein Fall. Die Inzidenz im Kreis – die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage – wurde mit 71,92 angegeben, sie wird heute auf einen Wert über 80 steigen.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 32 Betten belegt – davon vier mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; drei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Die Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg bieten am Standort Jugenheim ab Mittwoch, 17. März, ein Test-Zentrum an. Für die Tests ist eine Terminbuchung notwendig. Diese ist ab Dienstag über die Homepage der Kreiskliniken (www.kreiskliniken-darmstadt-dieburg.de/anmeldung-testzentrum) möglich. In Jugenheim wird zunächst montags, mittwochs und freitags von 12 bis 14 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr getestet. Die Kreiskliniken bieten diese Tests so lange an, bis entsprechende Tests anderweitig, auch durch private Anbieter (wie etwa Apotheken) in der Breite vorgenommen werden können.

Das neue kommunale Testzentrum in Darmstadt für kostenlose Schnelltests soll ab dem 20. März auf dem Messplatz einsatzbereit sein. Betrieben wird es vom DRK. In einem ersten Schritt wurden 200 000 Tests bestellt und eine zentrale Software-Lösung gefunden, durch die es nach Einschätzung der Stadt einfach und unkompliziert möglich sein wird, einen Testtermin zu buchen. Das Testzentrum wird ab dem 20. März unter der Woche von 17 bis 21 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 14 Uhr geöffnet sein. Die Öffnungszeiten gelten auch über die Osterfeiertage. Die Inzidenz in Darmstadt liegt bei 53,2.

In Hessen ist der Inzidenzwert von 72,8 am Vortag auf 75,9 erneut gestiegen, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Freitag hervorgeht (Stand 3:21 Uhr). Binnen eines Tages wurden demnach 993 weitere Corona-Infektionen registriert. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um zwölf. red/dpa