Hessen aktualisiert Corona-Regeln

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Das neue Eskalationskonzept der hessischen Landesregierung im Kampf gegen die Corona-Pandemie sieht keinen Lockdown mehr vor. Die neuen landesweiten Vorgaben für Corona-Regeln gelten von Donnerstag an bis zum 16. September.

Während die meisten Beschränkungen angesichts einer Impfquote von mittlerweile deutlich über 60 Prozent nicht mehr notwendig seien, wird es für Menschen ohne Impfschutz insbesondere bei steigenden Inzidenzen zusätzliche Test-Vorgaben geben, die sie perspektivisch auch selbst bezahlen müssen.

Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 wird die 3G-Regel ausgeweitet. Dies bedeutet beispielsweise, dass nur geimpfte, genesene oder negativ getestete Menschen Zutritt in die Innenräume von Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Gastronomie haben. Das Gleiche gilt für den Friseurbesuch. Für alle, die geimpft oder genesen sind, sollen die meisten Corona-Einschränkungen nicht mehr gelten – unabhängig von der Inzidenz.

Diskotheken und Clubs in Hessen dürfen ab Donnerstag wieder ihre Innenräume öffnen. Allerdings gelten strengere Corona-Regeln als beispielsweise in der Gastronomie. Unabhängig von der Inzidenz bekommen grundsätzlich neben Geimpften und Genesenen nur Menschen Einlass, die einen negativen PCR-Coronatest vorweisen können. Ein üblicher Schnelltest oder Bürgertest reicht nicht aus. Zudem gilt in Discos und Clubs Maskenpflicht sowie die Vorgabe, dass es fünf Quadratmeter Platz pro Gast geben muss.

Mit einem neu eingeführten Corona-Testheft können Schüler im neuen Schuljahr ihren negativen Corona-Test vom Lehrer dokumentieren lassen. Damit bräuchten sie neben den regelmäßigen Testungen in der Schule keine weiteren Nachweise mehr, etwa um ins Kino, ins Restaurant oder zum Friseur zu gehen.

In den ersten beiden Unterrichtswochen nach den Sommerferien werden alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer nicht wie sonst zweimal, sondern dreimal pro Woche getestet. Zudem muss in den ersten Wochen in den Schulen – unabhängig von der Inzidenz – auch am Sitzplatz eine medizinische Maske getragen werden.

Für den Kreis Bergstraße wurden am Dienstag 31 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet, fünf davon in Bensheim. Die aktuelle Inzidenz für den Kreis wurde vom Robert-Koch-Institut mit 39,6 angegeben.

In einem Pflegeheim in Rimbach gibt es laut Landratsamt aktuell ein Ausbruchsgeschehen. Die vom vergangenen Freitag (13.) bis zum gestrigen Dienstag vom Kreis für Rimbach gemeldeten Infektionsfälle stehen demnach größtenteils in mittelbarem oder unmittelbarem Zusammenhang zu diesem Pflegeheim. Hierbei handele es sich zum großen Teil um Impfdurchbrüche. Auch die für Rimbach gemeldeten beiden Todesfälle vom 14. und 16. August stünden in Zusammenhang mit diesem Ausbruchsgeschehen.

Im Bergsträßer Impfzentrum in Bensheim sind mittlerweile (Stand Montag) 88 820 Erstimpfungen und 80 522 Zweitimpfungen vorgenommen worden. red/lhe