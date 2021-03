Stuttgart/Mainz. Souveräne Siege für die Amtsinhaber, krachende Niederlage für die CDU: Bei den Landtagswahlen haben sich die Grünen in Baden-Württemberg und die SPD in Rheinland-Pfalz klar als stärkste Kraft behauptet. Sechs Monate vor der Bundestagswahl stürzte die CDU auf historisch schlechte Ergebnisse ab. In beiden Ländern könnten SPD, FDP und Grüne Hochrechnungen zufolge nun ein Ampel-Bündnis schmieden.

Baden-Württemberg

Mit dem 72-jährigen Winfried Kretschmann, seit zehn Jahren Ministerpräsident der Grünen, gewann die Partei in Baden-Württemberg Hochrechnungen (gegen 20 Uhr) zufolge 32,4 Prozent der Stimmen – das wäre ein Rekord sowohl im Land als auch bundesweit. Die CDU mit Kultusministerin Susanne Eisenmann an der Spitze schaffte demnach nur 23,4 bis 23,6 Prozent – ein historisch schlechtes Wahlergebnis in der einstigen CDU-Hochburg Baden-Württemberg. Die Sozialdemokraten kamen auf 11,2 bis 11,6 Prozent, die Freidemokraten auf 10,3 bis 10,4 Prozent. Kretschmann könnte nun seine Koalition mit der CDU als Juniorpartner fortsetzen oder aber auf ein Bündnis mit SPD und FDP umschwenken. Möglicherweise könnte es auch knapp für Grün-Rot reichen.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz kommt die SPD mit der 60-jährigen Malu Dreyer an der Spitze laut Hochrechnungen auf 35,5 bis 36,0 Prozent. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Christian Baldauf rutscht dagegen auf 26,8 bis 26,9 Prozent ab – das schlechteste Ergebnis für die Christdemokraten in dem Bundesland. Die Grünen konnten mit 8,2 bis 8,3 Prozent ihr Ergebnis von 2016 erheblich verbessern. Die FDP kam auf 5,7 Prozent. Neu in den Landtag einziehen werden wohl die Freien Wähler, die bisher nur in Bayern im Parlament sitzen. Sie lagen den Hochrechnungen zufolge bei 5,9 bis 6,1 Prozent. dpa