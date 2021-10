Großbaustelle bleibt im Zeitplan

Bensheim. 620 000 Euro kostet die Sanierung der Rodensteinstraße in Bensheim zwischen Ritterplatz und Bahnhof. Nach Auskunft der Verkehrsbehörde „Hessen Mobil“ wurden die Erneuerung des Straßenbelags notwendig, weil Spurrillen, Netzrisse und Ausbrüche der Fahrbahn zugesetzt haben. Wartet man in solchen Fällen zu lange ab, sind oftmals aufwendigere Arbeiten notwendig. Am Wochenende wurde nun der Abschnitt zwischen Schwanheimer Straße und Ritterplatz in Fahrtrichtung Auerbach mit einer neuen Asphaltdecke versehen. Die Arbeiten liefen nach ersten Erkenntnissen planmäßig, die Rückstaus hielten sich in Grenzen. dr

