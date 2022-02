Goldener Schlusspunkt

Peking. Die Olympischen Winterspiele in Peking sind am Sonntag mit der Abschlussfeier im Vogelnest-Stadion zu Ende gegangen. Um 21.37 Uhr Ortszeit erlosch vor den Augen von Chinas Präsident Xi Jinping und IOC-Chef Thomas Bach das olympische Feuer. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees sprach von „wahrhaft außergewöhnlichen Spielen“. Zuvor hatte das deutsche Team drei weitere Medaillen am letzten Wettkampftag gewonnen. Mit 27 Plaketten (12 Gold/10 Silber/5 Bronze) landete Deutschland auf Platz zwei im Medaillenspiegel hinter Norwegen (37) und vor Gastgeber China (15). Für den goldenen Schlusspunkt aus deutscher Sicht sorgte Bob-Pilot Francesco Friedrich. Der 31-Jährige gewann nach seinem Sieg im Zweierbob auch im Viererbob. Johannes Lochner holte Silber. Die deutschen Skirennfahrer gewannen Silber im Mixed-Teamwettbewerb. „Wir haben ein gutes Ergebnis erzielt“, bilanzierte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig.

Bei der Schlussfeier führte Bob-Anschieber Thorsten Margis als Fahnenträger die deutsche Delegation an. In seiner Rede mahnte IOC-Chef Bach vor dem Hintergrund internationaler Konflikte die politischen Spitzen in aller Welt, sich ein Beispiel an „Solidarität und Frieden“ unter den Athleten zu nehmen. dpa