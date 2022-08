GGEW gibt Be- und Entlastungen weiter

Bergstraße. Der Energieversorger GGEW wird die politisch beschlossenen höheren Umlagen auf den Gaspreis 1:1 an seine Kunden weitergeben. Gleiches gilt aber auch für die Mehrwertsteuersenkung. Die Kunden werden ab heute schriftlich informiert. Das kündigte GGEW-Vorstand Carsten Hoffmann im Gespräch mit dem Bergsträßer Anzeiger an. Er legt Wert darauf, dass die GGEW an den Veränderungen der Umlagen nichts verdiene. Die monatlichen Abschläge werden angepasst. Die nächste Preiserhöhung für Gas für die GGEW-Kunden steht dann im Januar 2023 an. Hier sind höhere Beschaffungskosten der GGEW auf den Energiemärkten der Grund. mir/Bild: Neu

