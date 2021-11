Für die Skihütte gilt die 2 G-Regel

Zwingenberg. Der Zwingenberger Weihnachtsmarkt findet statt. Nach der Corona-bedingten Absage in 2020 soll die Traditionsveranstaltung in diesem Jahr nun wieder am gewohnten Termin – dem zweiten Adventswochenende – auf dem Marktplatz über die Bühne gehen. Die Zahl der Buden wird reduziert; Verkaufsstände werden nur entlang der Häuserzeilen, nicht aber rund um den Marktplatzbrunnen aufgestellt werden, um mehr Bewegungsfläche zu haben. In der Skihütte der Stadt, die dieses Mal vom Geschichtsverein bewirtschaftet wird, gilt die 2 G-Regel. In Abhängigkeit der Pandemielage am ersten Dezemberwochenende gilt auf dem Marktplatz dann eventuell 3 G. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1