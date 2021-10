Flames zu fehlerhaft

Bensheim. Eigentlich wollten die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach den zweiten Saisonsieg erspielen, doch stattdessen gab es mit dem 25:28 (15:13) im Tabellenmittelfeld-Duell gegen den SV Union Halle-Neustadt bereits die dritte Niederlage vor eigenem Publikum in dieser Spielzeit.

Trainerin Heike Ahlgrimm war wenig angetan von der fehlerhaften Vorstellung ihrer Mannschaft, die es nur vorübergehend schaffte, auf die Siegerstraße einzubiegen. Doch nach der 22:20-Führung Mitte der zweiten Hälfte lief nicht mehr viel zusammen bei der HSG, der es an der Leistungskonstanz über 60 Minuten hinweg mangelte. Es sei bitter, so Ahlgrimm, dass Führungen so leichtfertig verspielt werden. hs