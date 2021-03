Göppingen/Bensheim. Die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach können es wohl nur noch spannend. Im vierten engen Spiel in Folge setzten sich die Flames beim Abstiegskandidaten FA Göppingen mit 27:26 (12:15) durch und holten zuletzt fünf Punkte aus drei Partien, nachdem sie zuvor in Leverkusen noch unterlegen waren.

AdUnit urban-intext1

In einer umkämpften Begegnung durchlief die Mannschaft von Trainerin Heike Ahlgrimm in Göppingen ein Wechselbad der Gefühle, denn starke und schwache Phasen wechselten sich bei den Kontrahenten ab. Friedberger (7/5), Hurst (5), die nach einer Abwehraktion verletzungsbedingt passen musste, sowie Dekker und Stuttfeld (je 4) trafen am meisten für den Tabellensiebten. hs