Flames siegen 34:33 gegen Thüringer HC

Bensheim. Der Thüringer HC ist drauf und dran, sich zu einem Lieblingsgegner der HSG Bensheim/Auerbach in der Frauenhandball-Bundesliga zu entwickeln. Nach dem 22:22 im Hinspiel gewannen die Flames am Samstagabend das Rückspiel vor 185 Zuschauern in der Weststadthalle 34:33 (16:17) gegen den Tabellenvierten. Mit nun 11:13 Punkten festigte das Team von Trainerin Heike Ahlgrimm seinen einstelligen (7.) Tabellenplatz. Bis auf eine kleine Durststrecke, in der aus einer 12:8-Führung ein 12:12 und dann ein 13:15 wurde, lag meist die HSG vorn. Nach der Pause schaffte sie trotz Unterzahl die Wende zum 20:17 und brachte den Sieg souverän nach Hause. kr/red

