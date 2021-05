Bei der HSG Bensheim/Auerbach flossen nach dem letzten Saisonspiel in der Frauenhandball-Bundesliga die Tränen. Das lag aber nicht an der 19:31-Niederlage gegen TuS Metzingen, denn die personell gebeutelten Flames hatten sich einmal mehr gut verkauft. Traditionell galt es, einige Spielerinnen zu verabschieden, die in der kommenden Saison nicht mehr für die HSG auflaufen werden. Da keine

...