Mannheim/Heidelberg. Unternehmen haben verstärkt im Blick, dass die Beschäftigten auch nach der Pandemie öfter im Homeoffice bleiben wollen. So hat der Lebensmittel-Konzern Nestlé gerade seinen Platzbedarf für seinen neuen Deutschland-Sitz in Frankfurt reduziert. Statt 1000 werden nur noch 700 Arbeitsplätze gebraucht. Und der Chemiekonzern BASF hat bereits die Pläne für ein neues großes Bürogebäude kassiert – auch, weil in Zukunft weniger Schreibtisch-Arbeitsplätze gebraucht werden.

Wie stark sich der Trend zum Homeoffice auf den Markt für Büroimmobilien in der Region mittelfristig auswirken könnte, lässt sich aber nur schwer voraussagen. Für Sabine Kapp, Referentin für Standort-Marketing der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH ist klar, dass künftig flexiblere Konzepte gefragt sind, die auf einen täglich wechselnden Bedarf von Arbeitsplätzen vorbereitet sind. Dieser Trend habe sich durch Corona verstärkt. be