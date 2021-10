Felsberg-Anwesen wird zur Akademie

Lautertal. Investor Holger Zinke plant Großes am Felsberg in Lautertal: Im traditionsreichen Anwesen der Familie Haberkorn, das lange als Hotel genutzt wurde, will er eine besondere Akademie erschaffen. Kreative Köpfe aus allen Sparten sollen dort naturnahe Freiräume bekommen, um sich zu entfalten. Die ersten Stipendiaten könnten schon in zwei Jahren einziehen, als Ergänzung zum Betrieb an den Hochschulen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Lautertaler CDU hat jüngst das Anwesen besucht und sich von Zinke das Projekt erläutern lassen. Die Gäste zeigten sich beeindruckt von dem Vorhaben. Seit 2015 laufen auf dem 25 000 Quadratmeter großen Grundstück die Umbauarbeiten. red