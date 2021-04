Alsfeld. Vor Beginn der Erprobung von Öffnungsschritten hat die als hessische Modellkommune ausgewählte Stadt Alsfeld ihre Pläne konkretisiert. So sei geplant, ab 8. April bestimmte Geschäfte, etwa für Schuhe und Bekleidung, für Kunden zu öffnen, sie sollten einen maximal 24 Stunden alten, negativen Corona-Test vorlegen und nach der Aufnahme ihrer Kontaktdaten einkaufen können, erläuterte Alsfelds Bürgermeister Stephan Paule (CDU). Cafés und Restaurants blieben aber zunächst noch geschlossen.

Pro Tag könnten derzeit rund 600 Schnelltests in Alsfeld angeboten werden, sagte Paule. Tests aus anderen hessischen Kommunen würden nicht akzeptiert, um zu verhindern, dass zu viele Menschen von außerhalb nach Alsfeld strömen.

Sollte sich das Projekt bewähren, könne in einem nächsten Schritt auch die Außengastronomie und im Anschluss daran gegebenenfalls auch die Gastronomie in Innenräumen öffnen, sagte Paule. Neben Alsfeld hatte die Landesregierung zuvor Baunatal und Dieburg als weitere Modellkommunen ausgewählt, in denen Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie erprobt werden dürfen. dpa