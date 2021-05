EU genehmigt Impfstoff für Kinder

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht gegeben für die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Hersteller Biontech und Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren. Das teilte die EMA am Freitag in Amsterdam mit. Es ist der erste Impfstoff in der EU, der auch für Menschen unter 16 empfohlen wird.

„Wir haben Daten, die zeigen, dass die Anwendung bei Kindern sicher ist“, sagte der EMA-Direktor für Impfstrategien, Marco Cavalleri. Am Donnerstag hatte der Impfgipfel von Bund und Ländern beschlossen, dass sich Kinder ab zwölf Jahren im Falle einer Zulassung ab dem 7. Juni mit dem Biontech-Vakzin impfen lassen können.

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen hat die Pläne von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) begrüßt, Jugendliche bevorzugt in Arztpraxen gegen das Coronavirus impfen zu lassen. „Gerade bei Kindern und Jugendlichen, deren Risiko ernsthaft an Covid-19 zu erkranken, sehr gering ist, bedarf es intensiver Beratung und Abwägung von Nutzen und Risiko“, sagte ein Sprecher der KV in Frankfurt. Dies könne in den Impfzentren nicht geleistet werden. In erster Linie sollten allerdings die Praxen der Kinder- und Jugendärzte die Impfungen durchführen.

In Deutschland und der Region stehen die Zeichen aktuell auf Entspannung bei den Corona-Einschränkungen. Wegen der sinkenden Neuinfektionen werden immer mehr Regeln gelockert. Nachdem am Freitag im Landkreis Darmstadt-Dieburg die Regeln der zweiten Lockerungsstufe in Kraft getreten sind, dürfte dies am Sonntag auch im Rhein-Neckar-Kreis der Fall sein. An diesem Samstag wird die Sieben-Tage-Inzidenz wohl zum fünften Mal in Folge unter 50 bleiben (gestern lag sie bei 32,1), damit wären ab Sonntag weitere Lockerungen unter anderem bei den Kontaktbeschränkungen möglich.

20 Neuinfektionen im Kreis

Im Kreis Bergstraße lag die Sieben-Tage-Inzidenz gestern laut Robert Koch-Institut bei 41,8 und damit am dritten Tag in Folge unter 50. Sollte dies auch am Wochenende der Fall sein, gelten ab Montag die Lockerungen der Stufe zwei.

Gestern wurden für den Kreis 20 Neuinfektionen gemeldet, eine weniger am Freitag der Vorwoche. Die meisten dieser Fälle gab es in Lampertheim (4) und Mörlenbach (3), betroffen sind außerdem unter anderem Bensheim und Zwingenberg (je 1). Weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden nicht gemeldet.

Hessenweit sind binnen eines Tages 657 neue Corona-Infektionen und 23 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet worden. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts hervor. Die Inzidenz sank erneut leicht und lag landesweit bei 48,2 (Vortag 49,9). In Hessen wies der Kreis Waldeck-Frankenberg mit 90,8 die höchste Inzidenz auf, am niedrigsten war der Wert im Vogelsbergkreis mit 24,6. red/dpa

