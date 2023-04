Eintracht steht im Halbfinale

Frankfurt. Eintracht Frankfurt darf dank Randal Kolo Muani weiter auf den Einzug ins Finale um den DFB-Pokal träumen. Der Europa-League-Sieger gewann am Dienstag das Viertelfinale gegen den Bundesliga-Dritten 1. FC Union Berlin verdient mit 2:0 (2:0) und wahrte damit die Chance auf die Reise zum Endspiel nach Berlin. Kolo Muani sorgte mit zwei Toren (11./13.) – jeweils nach Vorlage von Mario Götze – vor 49 500 Zuschauern früh für klare Verhältnisse.

Die Eintracht-Fans feierten den ersten Sieg seit sieben Pflichtspielen und konnten den Streit in der Führungsebene zumindest für einen Abend vergessen. Die Paarungen für der Halbfinale am 2. und 3. Mai werden am Ostersonntag ausgelost. dpa