Ein Todesfall, eine neu erkrankte Person

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Der Kreis Bergstraße musste am Dienstag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 76-jährige Person aus Viernheim. Außerdem gab es nur einen neuen registrierten Corona-Fall in Lampertheim. Das Robert-Koch-Institut weist aber darauf hin, dass wegen der Pfingstfeiertage die Zahl der Tests und Laboruntersuchungen zuletzt geringer gewesen sein kann als üblicherweise. Dem Bergsträßer Gesundheitsamt zudem nachgemeldet wurde ein Fall einer positiv getesteten Person aus Fürth.

Der Inzidenzwert für den Kreis betrug laut Robert-Koch-Institut am Dienstag 54,7. Am Montag hatte sie noch 55,9 betragen. Die Tendenz geht damit weiterhin in Richtung der 50-er Marke, die – wenn sie an fünf Werktagen hintereinander unterschritten wird – entscheidend für das Erreichen der nächsten Lockerungsstufe ist.

Im Impfzentrum des Kreises sind mittlerweile (Stand Montag) 75 964 Erstimpfungen und 28 965 Zweitimpfungen erfolgt. Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 29 Betten belegt – davon zwei mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; einer von ihnen muss invasiv beatmet werden.

Hessenweit sind innerhalb eines Tages 89 Corona-Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert worden. Die landesweite Inzidenz sank weiter und lag am Dienstag bei 68,7. In den hessischen Regionen hatte der Landkreis Darmstadt-Dieburg mit 38,3 am Dienstag den zweitniedrigsten Inzidenzwert.

In hessischen Haus- und Facharztpraxen sind inzwischen mehr als 850 000 Mal Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Das teilte das Sozialministerium am Dienstag mit. Seit Anfang April wird neben den Impfzentren auch in Praxen geimpft. Um die Verteilung des Impfstoffes an die Ärzte kümmern sich die Apotheken.

Nach dem deutschen Hersteller Biontech und seinem US-Partner Pfizer will nun auch das US-Unternehmen Moderna für seinen Corona-Impfstoff eine Zulassung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren beantragen. Der Impfstoff schütze auch Heranwachsende zwischen 12 und 17 Jahren zuverlässig vor einer Covid-19-Erkrankung, teilte der Hersteller am Dienstag mit.

Das gehe aus Ergebnissen einer Studie mit mehr als 3700 Teilnehmern aus dieser Altersgruppe hervor. Keiner von ihnen habe nach einer vollständigen Impfung eine Covid-19-Erkrankung entwickelt. Der Impfstoff sei gut vertragen worden. Noch sind die Ergebnisse aber weder von Experten begutachtet noch in einem Fachjournal veröffentlicht.

Anfang Juni will Moderna Ausweitungen seiner Notfallzulassungen weltweit für Kinder und Jugendliche beantragen. Zuvor war bereits der Impfstoff von Biontech/Pfizer in mehreren Ländern auch für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren zugelassen worden, auch die EU-Arzneimittelbehörde prüft einen entsprechenden Antrag. Unterdessen sind in der Europäischen Union mittlerweile fast 46 Prozent der Erwachsenen geimpft. red/dpa