Lorsch. Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen ließen gestern beim Fastnachtsumzug in Lorsch Frühlingsgefühle aufkommen. Der guten Laune bei den Teilnehmern und geschätzt 15 000 Besuchern tat es daher keinen Abbruch, dass sich der Gaudiwurm erst eine halbe Stunde später als geplant in Bewegung setzen konnte. Ein Feuerwehreinsatz bei einem glimpflich verlaufenden Brand in einem Gebäude neben der Zugstrecke hatte für die Verzögerung gesorgt. kel/ BILD: Thorsten Gutschalk

